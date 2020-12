Video: Kurz: "Öffnungsschritte behutsam setzen" - Skifahren offenbar nur für Tagesgäste

Die Regierung will am Mittwoch über die Lockerung des Corona-Lockdowns entscheiden. Man werde Öffnungsschritte "behutsam" vornehmen müssen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor den Beratungen am Dienstag. Die diese Woche anlaufenden Massentests will er wiederholen - und zwar für besonders betroffene Regionen, Berufsgruppen und für ganze Bundesländer. Bereits vor einer Woche hatte Kurz angekündigt, dass als erstes Schulen und der Handel öffnen sollen.

Dieses Video liegt auf YouTube