ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hat sich in der ORF-Fernsehsendung "Licht ins Dunkel" "optimistisch" gezeigt, dass "bald" eine neue Regierung stehen werde. Er freue sich jetzt auf drei Tage Pause, am 27. Dezember werde er die Verhandlungen mit den Grünen "mit neuer Energie" wieder aufnehmen. Am gestrigen Montag sei noch bis Mitternacht verhandelt worden, teilte der Grünen-Chef Werner Kogler mit.

Dieses Video liegt auf YouTube