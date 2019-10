ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Mittwoch den Reigen der Sondierungsgespräche für mögliche Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Präferenzen für einen Koalitionspartner ließ er bei seinem Eintreffen wie schon am Vortag keine erkennen. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sagte, der Ball liege nun bei Kurz. Die Forderungen der NEOS, wie nach mehr Transparenz, würden "seit Monaten am Tisch" liegen.

Dieses Video liegt auf YouTube