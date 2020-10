Video: Kurz und Gewessler negativ auf Coronavirus getestet

Infrastruktur- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte ihr Büro am Dienstagabend mit. Gewessler hatte sich am Dienstag in Selbstisolation begeben, weil sie Kontakt mit einer potenziell Corona-infizierten Person gehabt habe. Auch der zweite Coronatest von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) innerhalb von zwei Tagen brachte am Dienstagabend ein negatives Ergebnis, erfuhr die APA aus dem Kanzleramt.

Dieses Video liegt auf YouTube