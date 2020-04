Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat wenig Verständnis für "juristische Spitzfindigkeiten" - also Kritik von Juristen an der rechtlichen Umsetzung der Corona-Maßnahmen. In Zeiten der Krise sollte man nicht ein "Maximum an Verwirrung stiften", sondern alles tun, was nötig ist, um die Krise zu bewältigen, nämlich die sozialen Kontakte einschränken und somit auch auf große Osterfeiern verzichten.

Dieses Video liegt auf YouTube