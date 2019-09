ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat im ORF den Vorwurf zurückgewiesen, die ÖVP stelle ihre Wahlkampfkosten nicht wahrheitsgetreu dar und werde auch heuer wieder die Kostengrenze überschreiten. In einem "Falter"-Artikel über eine "doppelte Buchhaltung" der ÖVP würden "teilweise unwahre Behauptungen" getätigt, die ÖVP habe hier und in der Frage der Spenden-Stückelung immer rechtskonform gehandelt, so Kurz.

