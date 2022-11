Video: Länder wollen mehr Geld für Flüchtlinge

Die Flüchtlingsreferenten kommen am heutigen Donnerstagabend in Parndorf zu einer Tagung zusammen, bei der sich wie zuletzt üblich alles ums Geld dreht. In Diskussion ist ein Realkosten-Modell für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Pflegebedürftige und Behinderte, da die derzeitigen Zuwendungen für diese Gruppen aus Sicht der Länder nicht ausreichen. Das Innenministerium hat zuletzt positive Signale ausgesandt.

