Video: Linhart unterstrich in Sarajevo Bedeutung von EUFOR-Einsatz

Außenminister Michael Linhart (ÖVP) hat sich am Freitag bei seinem Besuch in Sarajevo klar für einen Weiterverbleib der friedenssichernden EUFOR-Schutztruppe in Bosnien-Herzegowina ausgesprochen. "Es ist wichtig, dass die Einheit des Staates erhalten bleibt und EUFOR dafür die entsprechende Arbeit leistet", sagte Linhart bei einem Besuch im Camp Butmir gegenüber der APA. Noch ist aber in Schwebe, ob die Verlängerung des Einsatzes im UNO-Sicherheitsrat durchgehen wird.

