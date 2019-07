Nach der Ankündigung des Rückzugs von fünf seiner Abgeordneten nahm JETZT-Listengründer Peter Pilz Mittwoch in einer Pressekonferenz in Wien Stellung. Er gestand ein, dass vor allem der fliegende Wechsel seiner Mandatarin Alma Zadi zu den Grünen ihn überrascht hat und dass er noch nicht sicher ist, ob er weitermachen will. "Es ist alles möglich", sagte er.

Dieses Video liegt auf YouTube