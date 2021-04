Video: Lockdown-Beratungen in Wien haben begonnen

In Wien haben am Dienstag die Beratungen über das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Lockdown begonnen. Seit 10.00 Uhr berät sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) via Videokonferenz mit Fachleuten aus dem Gesundheits- bzw. Spitalsbereich. Erwartet wird, dass der Stadtchef die Entscheidung am frühen Nachmittag verkündet. Wie sie aussehen wird, ist noch unklar. Bis 2. Mai gilt in Wien noch ein strenger Lockdown, der zu Ostern verhängt wurde.

Dieses Video liegt auf YouTube