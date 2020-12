Video: Lockdown bis 18. Jänner, dann "Freitesten" möglich - Seilbahnen können öffnen

Weil die Infiziertenzahlen nicht in ausreichendem Ausmaß sinken, fährt die Regierung das Land neuerlich herunter. Geschäfte müssen wieder schließen, die Ausgangssperre wird wieder ausgeweitet, Seilbahnen und Lifte können aber öffnen. Am Wochenende 16. und 17. Jänner finden Massentests statt - wer sich nicht testen lässt, muss eine weitere Woche zu Hause in Quarantäne bleiben.

