Video: Maskenpflicht in der Schulklasse fällt

Ab Dienstag fällt an allen Schulen die Maskenpflicht in Klassen - und Gruppenräumen. Das gaben Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Samstag in einer Aussendung bekannt. Weiterhin Maske tragen muss man dagegen im restlichen Schulgebäude. Begründet wird die Aufhebung mit dem geringen Infektionsgeschehen bzw. der ähnlichen Regelung in der Gastronomie. Die NEOS zeigten sich erfreut, der FPÖ ist die Lockerung zu wenig.

