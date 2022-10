Video: Massiver Widerstand gegen Zelte für Asylwerber in St. Georgen im Attergau

In Vorarlberg wird es zumindest vorerst keine Zelte zur Unterbringung von Asylwerbenden geben, hat Landesrat Christian Gantner (ÖVP) Freitagabend nach einem Gespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mitgeteilt. Man prüfe derzeit intensiv Alternativen bis hin zu Containerlösungen. Auch Tirol will laut "Tiroler Tageszeitung" (Samstagsausgabe) keine Zelte, man werde Gebäude suchen und anbieten. In Oberösterreich wird Widerstand gegen Zeltunterkünfte angekündigt.

