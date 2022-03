Innenminister Gerald Karner (ÖVP) trifft heute ab Mittag in seinem Ressort die Landesflüchtlingsreferenten. Themen sind dabei die Schaffung von Quartieren für aus der Ukraine Vertriebene, die Anhebung des Zuverdiensts in der Grundversorgung und eine Erhöhung der Tagsätze, wie er in einem Doorstep vor dem Ministerrat bekannt gab.

