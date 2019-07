Die Erklärungsversuche der ÖVP, weswegen Festplatten des Bundeskanzleramts heimlich durch den Reißwolf gejagt wurden, prallen an den Mitbewerbern ab. SPÖ, FPÖ, JETZT und Grüne kritisierten am Mittwoch das Verhalten der einstigen Regierungspartei in der Causa. Im Raum steht eine Sondersitzung des Nationalrats, die aber erst im August stattfinden dürfte. Die ÖVP spielte indes die Silberstein-Karte.

Dieses Video liegt auf YouTube