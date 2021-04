Video: Mückstein stellte sich dem Nationalrat vor: Corona sei "noch lange nicht vorbei"

Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Mittwoch bei seiner Präsentation im Nationalrat betont, dass die Gesundheit bei ihm an erster Stelle steht. Ziel müsse sein, die Menschen zu schützen und erst dann könne man an Öffnen, Grünen Pass und den Herbst denken. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte davor einmal mehr Öffnungsschritte für Mai beworben.

Dieses Video liegt auf YouTube