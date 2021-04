Der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat an seinem ersten vollen Arbeitstag im Amt am Dienstag zwei zentrale Orte im Kampf gegen die Pandemie besucht. In der Früh war er als Assistent bei Corona-Impfungen im Wiener Austria Center im Einsatz, am Nachmittag folgte ein Besuch Intensiv-Corona-Station in der Klinik Favoriten besucht.

