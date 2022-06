Video: Nach Rücktritt: Landeshauptmann Schützenhöfer stellt Christopher Drexler als Nachfolger vor

Der erweiterte Landesparteivorstand der steirischen ÖVP hat Freitagnachmittag Christopher Drexler als Nachfolger von Hermann Schützenhöfer einstimmig abgesegnet: Der Landeshauptmann hatte am Vormittag in der Grazer Burg nach mehr als 50 Jahren in der Politik seinen Rücktritt mit Juli bekannt gegeben. Die geordnete Übergabe soll in den kommenden Wochen über die Bühne gehen.

Dieses Video liegt auf YouTube