Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erhob am Freitag schwere Vorwürfe gegen die Europäische Union. Die Corona-Impfungen würden nicht fair pro Kopf an die Mitgliedstaaten verteilt. Er spricht von Geheimtreffen in Gremien und "Basars" um Impfdosen. Die EU-Kommission räumte Ungleichheiten ein.

