Video: Nachschub bei Lehramtsstudenten je nach Fach unterschiedlich

Schon seit Jahren gibt es an den Schulen in Fächern wie Mathematik, Physik, Informatik oder Sport zu wenig voll ausgebildetes Personal, während in anderen Fächern wie Geschichte oder Geografie ein Überschuss an Lehramtsabsolventen verzeichnet wird. Dieses Ungleichgewicht setzt sich an den Hochschulen auch aktuell fort, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Der Nachschub ist je nach Fach unterschiedlich.

Dieses Video liegt auf YouTube