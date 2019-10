Österreich hat seinen Nationalfeiertag zelebriert. Mit vielen Attraktionen bildete der Heldenplatz das Zentrum des Geschehens: In der Früh legten Bundespräsident Alexander Van der Ballen und die Regierung Kränze zum Gedenken an die Soldaten nieder. Das Bundesheer lud zur Leistungsschau, während Institutionen wie das Parlament Tag der offenen Tür hatten. Appelliert wurde an das Gemeinsame.

