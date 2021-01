Video: Nationalrat debattierte Situation am Arbeitsmarkt

Im Nationalrat sind am Mittwoch die durch die Corona-Pandemie prekäre Situation am Arbeitsmarkt und die Rezepte der türkis-grünen Regierung dagegen im Zentrum der Debatte der Aktuellen Stunde gestanden. Während der frisch gebackene Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die Maßnahmen, allen voran das Modell der Kurzarbeit, naturgemäß lobte, gab es Kritik der Opposition, in unterschiedlicher Tonalität.

