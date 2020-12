Video: Nationalrat ermöglicht Corona-Registrierungen

Die Corona-Pandemie ist zentral in der letzten Sitzung des Nationalrats 2020 am heutigen Freitag. Die Parlamentarier stimmen dabei etwa der Versendung von kostenlosen hochwertigen FFP2-Schutzmasken an Senioren zu. Bei Veranstaltungen, in Spitälern, Altenheimen, Museen, der Gastronomie und der Hotellerie wird die Möglichkeit geschaffen, die Registrierung von Besuchern vorzuschreiben, um eine Kontakt-Verfolgung zu gewährleisten.

