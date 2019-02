Der Nationalrat entfernt den Karfreitag aus dem Feiertagskalender. Wer künftig an diesem Tag frei haben will, muss dafür einen Urlaubstag opfern. Grundsätzlich wird mit der vom EuGH ausgelösten Neuregelung jedem Arbeitnehmer das Recht gegeben, einen Tag aus religiösen Gründen aus dem Urlaubskontingent frei zu nehmen. In einer "Dringlichen Anfrage" wollen die NEOS eine Steuerreform einfordern.

