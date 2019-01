Die NEOS schicken wie erwartet Claudia Gamon ins EU-Wahlrennen. Die 30-jährige Vorarlberger Nationalratsabgeordnete wurde bei einer Mitgliederversammlung am Samstag in Wien mit 95,2 Prozent zur Spitzenkandidatin gekürt. Sie stehe für ein "Europa auf der Überholspur", erklärte Gamon. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger übte Kritik an der FPÖ und rief zur Verteidigung der Grundwerte Europas auf.

