Die NEOS sind am Donnerstag mit einem "Fest für die Zukunft" im Wiener Volksgarten in den Intensivwahlkampf gestartet. Parteichefin und Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger wünschte sich in ihrer Ansprache, dass am 29. September "der alte Weg" abgewählt wird und übte scharfe Kritik an den Mitbewerbern.

