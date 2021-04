Video: Neuer Wiener FPÖ-Chef Nepp will Wähler zurückgewinnen

Die FPÖ-Spitze hat zu Beginn des Wiener Landesparteitags Geschlossenheit demonstriert. Beim 36. ordentlichen Parteitag der Landesgruppe in der Messehalle hat auch der bereits geschäftsführenden Obmann Dominik Nepp (39) vor seiner endgültigen Wahl zum Parteichef Aufbruchstimmung verbreitet. Er kündigte in seiner Rede eine "große Wählerrückholaktion" an. Umfragen würden hier bereits zuversichtlich stimmen, versicherte er.

