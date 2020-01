In den Wiener Sofiensälen hat am Donnerstagabend das Neujahrstreffen der "Allianz für Österreich" (DAÖ) begonnen. Stargast des Abends ist der langjährige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der nach Ibiza und Spesenaffäre nun wieder in den politischen Ring steigt. Vorerst ist er nur als "Gastredner" bei der im Vorjahr von drei abtrünnigen blauen Gemeinderäten gegründeten Partei angekündigt.

