Video: Niessl zu Casino-Vorhaben in Parndorf im U-Ausschuss

Burgenlands ehemaliger Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) ist am Mittwoch im Ibiza-Untersuchungsausschuss zu Berührungspunkten mit dem Glücksspielkonzern Novomatic befragt worden. Unter anderem war die kleine Glücksspielnovelle im Burgenland oder ein geplanter Casinos-Standort in Parndorf Thema. Er sei jedenfalls nie an die Bundesregierung wegen eines Casinos in Parndorf herangetreten, so Niessl.

