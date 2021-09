Video: Oberösterreich wählt: Spitzenkandidaten zeigen sich zuversichtlich

Bei traumhaftem Spätsommerwetter geht die Wahl in Oberösterreich an diesem 26. September in die letzten Stunden. Landtagswahl, Gemeinderatswahlen sowie Bürgermeisterinnen- und Bürgermeisterwahlen sind zu schlagen. Auf dem Prüfstand steht die ÖVP-FPÖ-Koalition. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) will als Erster aus der Wahl herausgehen. Alles rund um die Wahl im SN-Liveblog!

Dieses Video liegt auf YouTube