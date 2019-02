"Herbstferien - was für eine Diskussion liegt hinter uns", sagte Bildungsminister Heinz Faßmann zu Beginn der Pressekonferenz am Montag in Wien mit Kopfschütteln und Lachen. Er habe zwei Kinder, eine Lehrerin als Frau und damit drei unterschiedliche Regelungen der schulautonomen Tage. Ab kommendem Jahr bekommen alle Kinder österreichweit vom 27. bis 31. Oktober frei.

Dieses Video liegt auf YouTube