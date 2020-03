Video: Österreich im Notbetrieb, Ausgang wird eingeschränkt

Österreich läuft ab Montag im Notbetrieb: Die Bundesregierung hat am Sonntag im Kampf gegen das Coronavirus drastische Maßnahmen ergriffen. Für das ganze Land gilt eine "Ausgangsbeschränkung" - mit wenigen Ausnahmen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) appellierte am Abend an alle Österreicher im Ausland, heim zu kommen. Denn der Flugverkehr von und nach Österreich werde "fast zum Erliegen kommen".

