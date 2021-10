Video: ÖVP-Ermittlungen: Klubchefs beraten, Gespräche bei Van der Bellen

Die Ermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Umfeld wegen Inseratenkorruption erschüttern die türkis-grüne Koalition: Die Grünen stellten am Donnerstag die Handlungsfähigkeit des Kanzlers infrage. Die Opposition fordert geschlossen den Rücktritt des Kanzlers. Die FPÖ wird dazu am Freitagvormittag in einer Pressekonferenz Stellung nehmen. Und Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft alle Parteichefs zu Gesprächen.

Dieses Video liegt auf YouTube