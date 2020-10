Video: ÖVP-Großspender Klaus Ortner im Ibiza-U-Ausschuss

Der Industrielle Klaus Ortner, der am Donnerstag wegen seiner Spenden an die ÖVP in den Ibiza-U-Ausschuss geladen gewesen ist, betonte, dass es "null Spielraum" bei öffentlichen Aufträgen gibt. Wer die Vergabeordnung kenne, wisse das, meinte er auf Fragen, ob es etwaige Gegenleistungen für die Spenden an die ÖVP gegeben habe. Während der Befragung Ortners krachte Ausschuss-Vorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) immer wieder mit NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper zusammen.

