Video: ÖVP-Parteitag startet mit viel Show

Die ÖVP hat ihren Parteitag am Samstag wie eine Show angelegt. Nach dem umjubelten Einzug von Parteichef Sebastian Kurz mit seiner schwangeren Freundin an der Hand flackerten zunächst Laser durch die Halle. Nach den formalen Beschlüssen ging es darum, sich auf Parteichef Kurz einzuschwören. In einem Video wurden die "Anschüttungen" der Opposition gegen ihn gezeigt, danach ergriff Klubobmann August Wöginger das Wort und hielt eine angriffige und launige Rede.

