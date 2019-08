Die ÖVP widmet einen Teil ihres Wahlprogramms dem Thema "Religion in der Schule". Die Vorschläge betreffen vor allem den islamischen Religionsunterricht und muslimische Schüler. So fordert die ÖVP - laut einem am Freitag veröffentlichten Papier - die Ausweitung des Kopftuchverbots auf Unterstufe und Lehrerinnen. Für FPÖ und JETZT ist das Vorhaben ein "Ablenkungsmanöver von der ÖVP-Spendenaffäre".

