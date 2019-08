Die ÖVP widmet sich in ihrem Wahlprogramm auch dem Kampf gegen Extremismus. Sie will den politischen Islam im Strafgesetzbuch verbieten - und das Vereinsrecht so ändern, dass die Identitären aufgelöst werden können. Die FPÖ nannte die Pläne ihres ehemaligen Koalitionspartners gegen den politischen Islam "scheinheilig".

