Video: Omikron-Gipfel mit vielen Fragezeichen - Pressekonferenz um 13.30 Uhr

Die Bundesregierung berät am Mittwoch wieder mit den Ländern über die aktuelle Corona-Lage. Angesichts der neuen Virus-Variante Omikron sind in Aussicht gestellte Lockerungen schon wieder fraglich. So könnte dem Vernehmen nach etwa das Aufheben der Silvester-Sperrstunde wackeln. Auch stehen neue Einreise-Verschärfungen zur Diskussion. Bei den Gesprächen ist erstmals das neue Expertengremium "Gecko" mit am Tisch.

