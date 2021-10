Video: Opposition einig bei ÖVP-Untersuchungsausschuss

Die Opposition hat sich auf einen neuen Untersuchungsausschuss zu den Korruptionsermittlungen gegen die türkise ÖVP geeinigt. Neben den Ermittlungen in der Inseratenaffäre wird dabei auch großteils der bereits abgeschlossene Ibiza-U-Ausschuss inhaltlich fortgesetzt. Man wolle "Sümpfe benennen und trockenlegen", erklärten Vertreter von SPÖ, FPÖ und NEOS am Mittwoch in einer Pressekonferenz das gemeinsame Verlangen. Die Grünen sprachen von einem "politischen Reinigungsprozess".

