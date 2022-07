Video: Platter beschwor Rückenwind für Mattle

Tirols Landeshauptmann und ÖVP-Parteichef Günther Platter hat in einer emotionalen Rede in Alpbach einen "enormen Rückenwind" durch den Parteitag für seinen designierten Nachfolger Anton Mattle beschworen. Dies sei entscheidend, um mit voller Kraft in die Wahl zu gehen. Mattle bringe alles mit, was es braucht. Der Opposition gehe es nur darum, die "ÖVP weg zu haben", egal mit welchen Mitteln. Dem müsse man alles entgegensetzen, so Platter.

