Video: Polaschek will Kritik an neuen Lehrplänen ernst nehmen

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will die an den Entwürfen für die neuen Lehrpläne geübte Kritik ernst nehmen. "Es gibt viele - positive, negative Stellungnahmen. Wir werden diese Stellungnahmen sorgfältig sichten", sagte der Minister am Mittwoch nach dem Ministerrat. Tags zuvor hieß es seitens der Pflichtschullehrergewerkschaft, die Entwürfe seien teils "unleserlich verfasst" und in der Praxis nicht umsetzbar, Kritik kam auch von den AHS-Lehrern.

Dieses Video liegt auf YouTube