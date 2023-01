Video: Präsidiale ermöglicht weitere U-Ausschusssitzung

Nach zähem Ringen zwischen den Fraktionen gibt es nun doch noch zumindest eine Zusammenkunft des ÖVP-Untersuchungsausschusses. Die Präsidiale des Nationalrats ermöglichte am Freitag eine Geschäftsordnungssitzung, die noch am selben Tag um 16 Uhr stattfinden wird. Zuvor hatten vor allem SPÖ und ÖVP einander eine Blockadehaltung vorgeworfen - was sich auch nach der Präsidiale nicht änderte. Weitere Befragungstage sind unwahrscheinlich.

