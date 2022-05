Video: Pressekonferenz ab 10.30 Uhr: Van der Bellen tritt wieder bei Bundespräsidenten-Wahl an

Das Warten auf die Verkündung hat ein Ende: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird wie erwartet für eine zweite Amtszeit in der Hofburg kandidieren. Am Sonntagnachmittag gab der 78-Jährige seinen Wiederantritt in einem Video auf eigens eingerichteten Social Media-Kanälen bekannt. Wer sich noch um das Amt bewerben wird, ist noch offen - SPÖ und NEOS haben aber bereits umgehend klargestellt, dass sie niemanden ins Rennen schicken werden.

Dieses Video liegt auf YouTube