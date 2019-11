Rechtsanwälte-Präsident Rupert Wolff fordert mehr Ressourcen für die Justiz als die im Wahrnehmungsbericht von Justizminister Clemens Jabloner genannten zusätzlichen 90,6 Mio. Euro. "Ich will darüber hinaus noch einen Schlagobers auf dieses Budget", damit Österreich EU-Meister in der Rechtsstaatlichkeit wird, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

Dieses Video liegt auf YouTube