Video: Reformversprechen für Justiz im ÖVP-U-Ausschuss

Die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Ilse-Maria Vrabl-Sanda, hat den ÖVP-Untersuchungsausschuss am Mittwoch genutzt, um für Verbesserungen im Justizbereich zu plädieren. Zuvor war Justizministerin Alma Zadic (Grüne) an der Reihe. Ihre in geheimer Sitzung verkündete Suspendierung des Leiters der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, sickerte nach kurzer Zeit an die Öffentlichkeit durch.

