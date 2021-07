Video: Regierung hält an Öffnungen fest, Maskenpflicht soll erneut gelockert werden

Mit einem dringlichen Appell zur Impfung gegen Corona hat sich die Regierung nach der Arbeitssitzung der Taskforce an die Bevölkerung gewandt. "Nehmen Sie das Impfangebot an", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und kündigte zugleich das Festhalten am nächsten Öffnungsschritt am 22. Juli an, der eine Lockerung der Maskenpflicht vorsieht. Doch mit einer vierten Welle ist zu rechnen, und bei zu geringer Impfquote würden die Lockerungen wohl wieder verschwinden.

