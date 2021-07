Video: Regierung trifft sich zum Sommerministerrat

Die türkis-grüne Regierung trifft sich am Mittwoch zum Sommerministerrat. Stellten ÖVP und Grüne zuletzt öffentlich ein Hickhack über Verkehrs- und Klimapolitik zur Schau, soll das niederösterreichische Schloss Reichenau an der Rax nun eine ansehnliche Kulisse für ein harmonisches Bild liefern. Bei der Sitzung will die Koalition die Schwerpunkte für die Herbstarbeit festlegen - von Corona bis zur ökosozialen Steuerreform.

