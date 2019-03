Die Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen sind am Donnerstag als klare Sieger aus der Arbeiterkammer-Wahl in Kärnten hervorgegangen. Die FSG erreichte 77,6 Prozent der Stimmen, um 0,7 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2014. Die Freiheitlichen legten um 4,6 Prozentpunkte auf 13,1 Prozent zu, der ÖAAB verzeichnete 5,7 Prozent (plus 0,5), die Grünen landeten bei 2,6 Prozent (minus 2,8).

