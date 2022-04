Video: Rendi-Wagner fordert Regierung zur Neuwahl auf

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sieht eine Reihe von Versäumnissen und Fehlern der Regierung, von Corona über die Teuerung bis zur Klimapolitik. Deshalb legte sie Türkis-Grün in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag nahe, "den Weg frei zu machen für Neuwahlen". Kommt es dazu, sei Platz 1 und eine "bessere Regierung" bilden zu können das Ziel. Mit ihr als Spitzenkandidatin, "was sonst?", zeigte sich die Parteichefin, die einigen internen Zwist hinter sich hat, sehr selbstbewusst.

Dieses Video liegt auf YouTube