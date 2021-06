Video: Rendi-Wagner mit schwachem Ergebnis wiedergewählt

Pamela Rendi-Wagner bleibt zwar Vorsitzende der SPÖ, ihr Ergebnis von 75,3 Prozent beim Parteitag in Wien ist jedoch ernüchternd. Einzig Bruno Kreisky hatte nach seinem Duell mit Bruno Pittermann ein noch schwächeres Resultat erzielt. Immerhin ihr selbst gestecktes Ziel von 71 Prozent, die sie bei der Vertrauensfrage an die Basis erreicht hatte, übersprang Rendi-Wagner. Sie will "weiter kämpfen".

